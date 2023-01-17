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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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“Кракен”: в Молдове подтверждены первые случаи заражения новым штаммом COVID-19

Киев • УНН

 • 1280625 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Молдове подтвердили первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 “Кракен” (XBB.1.5). Об этом сообщают СМИ Молдовы со ссылкой на Национальное агентство общественного здоровья Молдовы, передает УНН.

“Кракен”: в Молдове подтверждены первые случаи заражения новым штаммом COVID-19

Детали

Как сообщили СМИ, новый вид коронавируса выявили у двух мужчин из Кишинева и у женщины из Дубоссар.

Представители Национального агентства общественного здоровья рекомендовали гражданам чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей, носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах, делать прививки от коронавируса, а при первых симптомах болезни немедленно обратиться к врачу.

Напомним

Министерство здравоохранения Украины сообщило о распространении нового штамма коронавирусной инфекции и его особенностях.

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