“Кракен”: в Молдове подтверждены первые случаи заражения новым штаммом COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Молдове подтвердили первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 “Кракен” (XBB.1.5). Об этом сообщают СМИ Молдовы со ссылкой на Национальное агентство общественного здоровья Молдовы, передает УНН.
Детали
Как сообщили СМИ, новый вид коронавируса выявили у двух мужчин из Кишинева и у женщины из Дубоссар.
Представители Национального агентства общественного здоровья рекомендовали гражданам чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей, носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах, делать прививки от коронавируса, а при первых симптомах болезни немедленно обратиться к врачу.
Напомним
Министерство здравоохранения Украины сообщило о распространении нового штамма коронавирусной инфекции и его особенностях.
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