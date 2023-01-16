"Уже обнаружили в 29 странах" - Минздрав о новом штамме COVID-19

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“Эпидемиологи обращают внимание на распространение нового штамма под названием ХВВ.1.5, который впервые был обнаружен в Соединенных Штатах Америки в октябре 2022 года года. По оценке американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, он уже занимает второе место после оригинального подтипа „Омикрон“, или 40% среди всех подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в США. В ВОЗ сообщили, что новый штамм коронавируса XBB.1.5 уже обнаружили в 29 странах”, — говорится в сообщении.

Детали

Минздрав отмечает, что по состоянию на начало января нового штамма ХВВ.1.5 в Украине не выявлено, а ситуация с течением коронавируса контролируется. Центр общественного здоровья на постоянной основе осуществляет молекулярный эпидемиологический надзор за SARS-CoV2, с начала такого надзора уже было сделано 928 секвенирований.

Также Министерство напомнило, что вакцинация является главным средством уберечься от тяжелого течения заболевания коронавирусом и потенциально новые подварианты.

“Если вы находитесь в безопасных условиях и имеете возможность обратиться к семейному врачу — не медлите и сделает необходимую прививку против COVID-19. Сейчас в Украине есть около восьми миллионов доз вакцины трех типов: однодозовая Johnson & Johnson, двухдозовые Pfizer (детская и взрослая формы) и CoronaVac”, — отметил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Курс вакцинации включает в себя одну дозу вакцины Johnson & Johnson или две дозы другой вакцины, доступной в Украине. Чтобы продолжить защиту, следует делать бустерную вакцинацию: первую — через 5 месяцев, вторую — через 4.

Напомним

В чем особенность нового варианта коронавируса, рассказала инфекционист Ольга Голубовская.