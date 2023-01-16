“Вже виявили в 29 країнах” — МОЗ про новий штам COVID-19

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“Епідеміологи звертають увагу на розповсюдження нового штаму під назвою ХВВ.1.5, який вперше був виявлений у Сполучених Штатах Америки в жовтні 2022 року. За оцінкою американського Центру з контролю та профілактики захворювань, він вже посідає друге місце після оригінального підтипу „Омікрон“, або 40% серед всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у США. У ВООЗ повідомили, що новий штам коронавірусу XBB.1.5 вже виявили в 29 країнах”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

МОЗ зазначає, що станом на початок січня нового штаму ХВВ.1.5 в Україні не виявлено, а ситуація з перебігом коронавірусу контрольована. Центр громадського здоровʼя на постійній основі здійснює молекулярний епідеміологічний нагляд за SARS-CoV2, з початку такого нагляду вже було зроблено 928 секвенувань.

Також Міністерство нагадало, що вакцинація є головним засобом вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нові підваріанти.

“Якщо ви перебуваєте у безпечних умовах і маєте можливість звернутися до сімейного лікаря — не зволікайте і зробить необхідне щеплення проти COVID-19. Зараз в Україні є близько восьми мільйонів доз вакцини трьох типів: однодозова Johnson & Johnson, дводозові Pfizer (дитяча та доросла форми) і CoronaVac”, — зазначив заступник міністра охорони здоровʼя Ігор Кузін.

Курс вакцинації включає одну дозу вакцини Johnson & Johnson або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Щоб продовжити захист, слід робити бустерну вакцинацію: першу — через 5 місяців, другу — через 4.

Нагадаємо

У чому особливість нового варіанта коронавірусу, розповіла інфекціоніст Ольга Голубовська.