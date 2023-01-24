В Україні зафіксували перший випадок зараження новим штамом COVID-19 "Кракен"

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За даними МОЗ, випадок зараження новим штамом COVID-19 був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти. Тим не менш, порівняно з попередніми штамами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

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Нагадаємо

17 січня стало відомо, що у Молдові підтвердили перші випадки зараження новим штамом COVID-19 “Кракен” (XBB.1.5).