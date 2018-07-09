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В Украине зафиксирован рекордный скачок в поездках украинцев в ЕС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. С начала действия безвиза 11 июня 2017 года по конец июня 2018 состоялось более 21 миллиона пересечений границы в ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

“С первых дней июня 2018 года наблюдается стремительный рост количества украинцев, которые предпочитают безвизовые поездки и следуют в страны ЕС исключительно с биометрическими паспортами без каких-либо отметок. Способствует этому туристический сезон и окончание в паспортах старого образца срока действия виз, которые ранее приходилось оформлять”, - отмечают пограничники.

Как отмечается, только в июне этого года зафиксирована 221 тысяча поездок украинцами по безвизу, а это в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвиза, когда статистика была почти 96 тысяч человек. Сейчас количество безвизовикив в среднем составляет от 9 до 12 тысяч человек в сутки.

По данным ГПСУ, в течение 2015-2017 годов Украина выполнила все определенные Планом либерализации ЕС визового режима задачи. В частности, почти 160 пунктов пропуска оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола. Сейчас современные технические средства позволяют пограничникам автоматически проверять все типы биометрических документов.

Напомним, до 2021 года Евросоюз введет новые правила пересечения границы с Шенгенской зоной для граждан из более чем 60 стран. Согласно ним, каждый желающий въехать на территорию в возрасте от 18 до 70 лет иностранец будет платить 7 евро за авторизацию путешествия.

Украинские Национальные Новости

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