В Україні зафіксовано рекордний стрибок у поїздках українців до ЄС

“З перших днів червня 2018 року спостерігається стрімке зростання кількості українців, які віддають перевагу безвізовим поїздкам та слідують до країн ЄС виключно з біометричними паспортами без будь-яких відміток. Сприяє цьому туристичний сезон та закінчення в паспортах старого зразка терміну дії віз, які раніше доводилось оформляти”, — відзначають прикордонники.

Як зазначається, тільки у червні цього року зафіксовано 221 тисяча поїздок українців за безвізом, а це в 2,3 рази більше ніж за перші 30 діб безвізу, коли статистика становила майже 96 тисяч осіб. Нині кількість безвізовиків в середньому сягає від 9 тисяч до 12 тисяч осіб за добу.

За даними ДПСУ, впродовж 2015-2017 років Україна виконала всі визначені Планом лібералізації ЄС візового режиму завдання. Зокрема, майже 160 пунктів пропуску обладнано засобами біометричного контролю та підключено до баз даних Інтерполу. Нині сучасні технічні засоби дозволяють прикордонникам автоматично перевіряти всі типи біометричних документів.

Нагадаємо, до 2021 року Євросоюз запровадить нові правила перетину кордону із Шенгенською зоною для громадян з понад 60 країн. Згідно з ними, кожен охочий в’їхати на територію у віці від 18 до 70 років іноземець сплачуватиме 7 євро за авторизацію подорожі.