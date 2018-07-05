"Платний безвіз": Європарламент прийняв нові правила перетину кордонів ЄС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Європейський парламент у четвер затвердив Європейську систему інформації про подорожі та авторизацію (ETIAS). Це нові правила перетину шенгенської зони, які мають посилити безпеку кордонів ЄС, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ЄП.

"Громадяни країн, що не є членами ЄС, які звільнені від візових вимог, повинні отримати дозвіл перед поїздкою до ЄС відповідно до нових правил, підтриманих парламентом у четвер", - йдеться в заяві.

Так, нова Європейська система інформації про подорожі та авторизацію (ETIAS), яка повинна запрацювати у 2021 році, дозволить проводити додаткові перевірки безвізових мандрівників, а також тих, хто може становити небезпеку, нелегальних мігрантів чи осіб з епідемічним ризиком.

Громадяни більш ніж 60 країн і територій, звільнені від візових вимог для в'їзду до ЄС, повинні будуть перед запланованою подорожжю заповнити електронну форму своїми особистими даними (включаючи ім'я, дату та місце народження, стать та національність), інформацію про документи для подорожі (дійсність, країна видачі), домашню адресу та контактну інформацію, а також назву європейської країни першого в'їзду.

Авторизація для подорожей коштуватиме 7 євро - безкоштовно для мандрівників віком до 18 років та осіб віком понад 70 років. Вона буде дійсною три роки або до закінчення терміну проїзного документа.

Заявник також повинен буде інформувати владу про будь-які звинувачувальні вироки за серйозні кримінальні правопорушення (такі як тероризм, сексуальна експлуатація дітей, торгівля людьми або наркотиками, вбивства та зґвалтування), про перебування в конкретних зонах бойових дій чи конфліктах та будь-які адміністративні рішення, які передбачають виїзд з країни протягом останніх 10 років.

У випадку терористичних злочинів термін буде продовжений до попередніх двадцяти років, і буде потрібно додаткове роз'яснення щодо дати та країни засудження.

Кожна заявка буде автоматично перевірена в усіх відповідних базах даних, щоб визначити, зокрема, чи не був використаний, загублений чи вкрадений проїзний документ, а також чи не виданий ордер на арешт особи. Переважна більшість заявників отримають дозвіл майже одразу.

Якщо під час перевірки буде позитивна відповідь на будь-яке запитання про кримінальні справи, поїздки в зони конфліктів та наказ про виїзд з країни, дані будуть перевірені вручну і буде оцінюватися ризик безпеки, міграції або епідемії.

Регламент було прийнято 494 голосами за, 115 - проти і 30 утрималися. Після того, як Парламент дав "зелене світло", законопроект має бути офіційно прийнятий Радою міністрів, а потім опублікований в Офіційному журналі.

Як повідомляв УНН, з початку запровадження безвізу станом на 25 квітня загалом до ЄС у безвізовому порядку прослідувало 483 тисяч громадян України.

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