"Платный безвиз": Европарламент принял новые правила пересечения границ ЕС

"Граждане стран, не являющихся членами ЕС, которые освобождены от визовых требований, должны получить разрешение перед поездкой в ​​ЕС согласно новым правилам, поддержанных парламентом в четверг", - говорится в заявлении.



Так, новая Европейская система информации о путешествиях и авторизации (ETIAS), которая должна заработать в 2021 году, позволит проводить дополнительные проверки безвизовых путешественников, а также тех, кто может представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.



Граждане более чем 60 стран и территорий, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, должны будут перед запланированной поездкой заполнить электронную форму своими личными данными (включая имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документах для путешествия (действительность, страна выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также название европейской страны первого въезда.



Авторизация для путешествий стоить 7 евро - бесплатно для путешественников в возрасте до 18 лет и лиц старше 70 лет. Она будет действительна три года или до окончания срока проездного документа.



Заявитель также должен будет информировать власти о любых обвинительных приговорах за серьезные уголовные преступления (такие как терроризм, сексуальная эксплуатация детей, торговля людьми или наркотиками, убийства и изнасилования), о пребывании в конкретных зонах боевых действий или конфликтах и ​​любые административные решения, которые предусматривают выезд из страны в течение последних 10 лет.



В случае террористических преступлений срок будет продлен до предыдущих двадцати лет, и потребуется дополнительное разъяснение о дате и стране осуждения.



Каждая заявка будет автоматически проверена во всех соответствующих базах данных, чтобы определить, в частности, не был использован, утерян или украден проездной документ, а также не выдан ли ордер на арест лица. Подавляющее большинство заявителей получат разрешение почти сразу.



Если при проверке будет положительный ответ на любой вопрос об уголовных делах, поездки в зоны конфликтов и приказ о выезде из страны, данные будут проверены вручную и будет оцениваться риск безопасности, миграции или эпидемии.



Регламент был принят 494 голосами за, 115 - против и 30 воздержались. После того, как Парламент дал "зеленый свет", законопроект должен быть официально принят Советом министров, а затем опубликован в Официальном журнале.



Как сообщал УНН, с начала введения безвиза по состоянию на 25 апреля вцелом в ЕС в безвизовом порядке проследовало 483 тысяч граждан Украины.