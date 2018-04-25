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Безвізом скористалися вже 483 тис. українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. З початку запровадження безвізу загалом до ЄС у безвізовому порядку прослідувало 483 тисяч громадян України. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба МВС, передає УНН.

Безвізом скористалися вже 483 тис. українців

“З 11 червня 2017 року в Україні запроваджений безвізовий режим з країнами Європейського Союзу, що значно спрощує процес перетину державного кордону для українців. За цей час загалом до ЄС у безвізовому порядку прослідувало 483 тисяч громадян України (3% від загальної кількості, 12% — від тих, які прослідували за біометричними паспортами)”, — йдеться в повідомлені.

Крім того, в МВС додали, що за останні чотири роки прикордонники оформили 337,6 млн осіб та 74,28 млн транспортних засобів

“З 1 січня 2018 року в 157 міжнародних пунктах пропуску у повному обсязі запрацював біометричний контроль для громадян 70 країн, у тому числі Російської Федерації, які віднесено до категорії ризику. До решти іноземців обов’язкова фіксація біометричних даних застосовується за результатами аналізу та оцінки ризиків”, — резюмували в МВС.

Як повідомляв УНН, за різними даними, у тому числі угорськими, в Закарпатській області Угорщина видала понад 100 тисяч паспортів.

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