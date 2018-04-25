Безвизом воспользовались уже 483 тыс. украинцев

"С 11 июня 2017 года в Украине введен безвизовый режим со странами Европейского Союза, что значительно упрощает процесс пересечения государственной границы для украинских. За это время в целом в ЕС в безвизовом порядке проследовало 483 тысяч граждан Украины (3% от общего количества, 12% - от тех, которые последовали по биометрическим паспортам)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МВД добавили, что за последние четыре года пограничники оформили 337,6 млн человек и 74,28 млн транспортных средств

"С 1 января 2018 года в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработал биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска. К остальным иностранцам обязательная фиксация биометрических данных применяется по результатам анализа и оценки рисков ", - резюмировали в МВД.

Как сообщал УНН, по разным данным, в том числе венгерскими, в Закарпатской области Венгрия выдала более 100 тыс. паспортов.