Безвизом воспользовались уже 483 тыс. украинцев

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 14082 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 32555 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 49060 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 75973 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 119944 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 91728 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 128142 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185505 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 279015 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203279 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 121327 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 113913 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 95111 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 119825 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 66494 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 67914 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 121295 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 385638 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 347179 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 431917 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 18 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 1734 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 16929 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 28075 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 34211 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Безвизом воспользовались уже 483 тыс. украинцев

Киев • УНН

 • 13723 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. С начала введения безвизовых целом в ЕС в безвизовом порядке проследовало 483 тысяч граждан Украины. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба МВД, передает УНН.

Безвизом воспользовались уже 483 тыс. украинцев

"С 11 июня 2017 года в Украине введен безвизовый режим со странами Европейского Союза, что значительно упрощает процесс пересечения государственной границы для украинских. За это время в целом в ЕС в безвизовом порядке проследовало 483 тысяч граждан Украины (3% от общего количества, 12% - от тех, которые последовали по биометрическим паспортам)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МВД добавили, что за последние четыре года пограничники оформили 337,6 млн человек и 74,28 млн транспортных средств

"С 1 января 2018 года в 157 международных пунктах пропуска в полном объеме заработал биометрический контроль для граждан 70 стран, в том числе Российской Федерации, отнесенных к категории риска. К остальным иностранцам обязательная фиксация биометрических данных применяется по результатам анализа и оценки рисков ", - резюмировали в МВД.

Как сообщал УНН, по разным данным, в том числе венгерскими, в Закарпатской области Венгрия выдала более 100 тыс. паспортов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63