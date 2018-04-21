МЗС: Угорщина роздала на Закарпатті понад 100 тис. паспортів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. За різними даними, у тому числі угорськими, в Закарпатській області Угорщина видала понад 100 тисяч паспортів. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає УНН.
“За різними даними, у тому числі угорськими, угорських паспортів більше від 100 тисяч видано. Але тут питання в чому? Ці паспорти видавалися в основному до моменту отримання Україною безвізового режиму. Привабливість цього паспорта була практичною — можна було безпроблемно пересікати кордон, влаштовуватися на роботу в Угорщині або й дальше. А тепер порахуємо, що досягла Угорщина роздаючи паспорти українським громадянам угорського походження? За різними оцінками, від 30-ти до 40 тисяч працездатних українських громадян угорського походження виїхали в інші держави Європи. Фактично і Угорщина, і Україна їх втратили”, — повідомив В.Бондар.
Нагадаємо, Президент України вніс на розгляд парламенту проект закону № 8297 про внесення змін до закону України “Про громадянство України” щодо удосконалення окремих положень. Зокрема, пропонується урегулювати питання подвійного громадянства в Україні.
“Існує нагальна потреба у законодавчому вдосконаленні механізму припинення громадянства України у разі добровільного набуття громадянином України громадянства іншої держави, а також запобігання випадкам подвійного громадянства осіб, які набувають громадянство України”, — йдеться в документі.