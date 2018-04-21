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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МИД: Венгрия раздал на Закарпатье более 100 тыс. паспортов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. По разным данным, в том числе венгерскими, в Закарпатской области Венгрия выдала более 100 тысяч паспортов. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает УНН.

МИД: Венгрия раздал на Закарпатье более 100 тыс. паспортов

"По разным данным, в том числе венгерскими, венгерских паспортов больше 100 тыс. выдано. Но здесь вопрос в чем? Эти паспорта выдавались в основном до момента получения Украиной безвизового режима. Привлекательность этого паспорта была практической - можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или и дальше. А теперь посчитаем, что достигла Венгрия раздавая паспорта украинским гражданам венгерского происхождения? По разным оценкам, от 30 до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли", - сообщил В.Бондарь.

Напомним, Президент Украины внес на рассмотрение парламента проект закона № 8297 о внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" относительно усовершенствования отдельных положений. В частности, предлагается урегулировать вопрос двойного гражданства в Украине.

"Существует насущная необходимость в законодательном совершенствовании механизма прекращения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданином Украины гражданства другого государства, а также предотвращения случаев двойного гражданства лиц, приобретают гражданство Украины", - говорится в документе.

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