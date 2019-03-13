В Украине запретили лекарственный препарат от деменции
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства "Вазавитал". Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
"Согласно Конституции Украины ..... на основании поступления срочного сообщения от Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками в Харьковской области по установлению несоответствия требованиям методам контроля качества лекарственного средства ВАЗАВИТАЛ®, капсулы по 10 капсул в блистере, по 3 блистера в коробке из картона, серии 020618, производства ООО "Астрафарм", Украина, по показателю "Однородность массы содержания капсул" к регистрационному удостоверению UA / 6628/01/01: временно ЗАПРЕЩАЮ реализацию и применение лекарственного средства ВАЗАВИТАЛ®, капсулы по 10 капсул в блистере, по 3 блистера в коробке из картона, серии 020618, производства ООО "Астрафарм", Украина, до отдельного решения Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками ", - сказано в документе.
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Субъектам хозяйствования, которые осуществляют реализацию, хранение и применение лекарственных средств, безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие вышеупомянутого препарата.
При обнаружении указанной серии лекарственного средства, предприятие должно принять меры по:
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- изъятию ее из обращения путем помещения в карантин;
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- информированию территориального органа Гослекслужбы на соответствующей территории по выполнению данного распоряжения;
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- предотвращению приобретения, реализации и применения указанной серии лекарственного средства, приведенного в данном распоряжении.
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Контроль за выполнением этого распоряжения осуществляют территориальные органы Гослекслужбы на соответствующей территории.
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Невыполнение данного распоряжения влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины.
Справка УНН: "Вазавитал" применяется при деменции.
Как сообщал УНН, в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства "Фармацитрон Форте".