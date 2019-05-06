В Украине с участием коммерческого транспорта в этом году произошло более 650 ДТП

"Если говорить о ДТП, то уже на сегодняшний день мы имеем порядка 650 ДТП с участием коммерческого транспорта, который предоставляет услуги перевозки пассажиров и грузов, и такси", - сказал Ноняк.



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По его словам, по сравнению с прошлым годом количество таких ДТП уменьшилось на 31, 2%, а вот число погибших возросло на 18,2%, и количество травмированных уменьшилось на 33%.



Как сообщал УНН, каждые полторы минуты в мире от ДТП погибает один человек .