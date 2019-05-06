В Україні за участю комерційного транспорту цьогоріч сталося більше 650 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Україні з початку 2019 року за участю саме комерційного транспорту сталося більше 650 ДТП. Про це на прес-конференції повідомив голова Укртрансбезпеки Михайло Ноняк, передає УНН.
“Якщо говорити про ДТП, то вже на сьогоднішній день ми маємо порядка 650 ДТП за участю комерційного транспорту, який надає послуги перевезення пасажирів та вантажів, і таксі”, - сказав Ноняк.
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За його словами, у порівнянні з минулим роком кількість таких ДТП зменшилася на 31, 2 %, а от кількість загиблих зросла на 18,2 %, і кількість травмованих зменшилася на 33 %.
Як повідомляв УНН, кожні півтори хвилини у світі від ДТП гине одна людина.