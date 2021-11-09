В Украине за неделю открыли около 120 дел из-за подделки COVID-сертификатов

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“За последнюю неделю нами открыто 118 уголовных производств по фактам изготовления и использования поддельных COVID-сертификатов. Больше всего мы выявляем таких сертификатов, такой документации именно при пересечении границы нашего государства”, — рассказал Клименко.

Детали

По его словам, в аэропорту “Борисполь” за неделю было 48 таких случаев, в аэропорту “Жуляны” — 6.

“Следствие за прошедшую неделю — это 20 подозрений и 20 обвинительных актов, которые уже направлены в суд”, — отметил Клименко.

Дополнение

Ранее Игорь Клименко сообщал, что в Украине за две недели открыли 210 уголовных производств за подделку COVID-документов.



Напомним, бывшему народному депутату Украины Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата.