В Україні за тиждень відкрили близько 120 справ через підроблення COVID-сертифікатів

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“За останній тиждень нами відкрито 118 кримінальних проваджень за фактами вироблення та використання підроблених COVID-сертифікатів. Найбільше ми виявляємо таких сертифікатів, такої документації саме при перетині кордону нашої держави”, — розповів Клименко.

Деталі

За його словами, в аеропорту “Бориспіль” за тиждень було 48 таких випадків, в аеропорту “Жуляни” — 6.

“Наслідок за минулий тиждень — це 20 підозр та 20 обвинувальних актів, які вже направлені до суду”, — зазначив Клименко.

Доповнення

Раніше Ігор Клименко повідомляв, що в Україні за два тижні відкрили 210 кримінальних проваджень через підроблення COVID-документів.



Нагадаємо, колишньому народному депутату України Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату.