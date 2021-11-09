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В Україні за тиждень відкрили близько 120 справ через підроблення COVID-сертифікатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні за тиждень відкрили близько 120 проваджень через підроблення та використання COVID- сертифікатів про вакцинацію. 20 особам повідомлено про підозру. Про це повідомив керівник Нацполіції України Ігор Клименко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

В Україні за тиждень відкрили близько 120 справ через підроблення COVID-сертифікатів

Цитата

“За останній тиждень нами відкрито 118 кримінальних проваджень за фактами вироблення та використання підроблених COVID-сертифікатів. Найбільше ми виявляємо таких сертифікатів, такої документації саме при перетині кордону нашої держави”, — розповів Клименко.

Деталі

За його словами, в аеропорту “Бориспіль” за тиждень було 48 таких випадків, в аеропорту “Жуляни” — 6.

“Наслідок за минулий тиждень — це 20 підозр та 20 обвинувальних актів, які вже направлені до суду”, — зазначив Клименко.

Доповнення

Раніше Ігор Клименко повідомляв, що в Україні за два тижні відкрили 210 кримінальних проваджень через підроблення COVID-документів.

Нагадаємо, колишньому народному депутату України Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату.

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