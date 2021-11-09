В Україні за тиждень відкрили близько 120 справ через підроблення COVID-сертифікатів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні за тиждень відкрили близько 120 проваджень через підроблення та використання COVID- сертифікатів про вакцинацію. 20 особам повідомлено про підозру. Про це повідомив керівник Нацполіції України Ігор Клименко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Цитата
“За останній тиждень нами відкрито 118 кримінальних проваджень за фактами вироблення та використання підроблених COVID-сертифікатів. Найбільше ми виявляємо таких сертифікатів, такої документації саме при перетині кордону нашої держави”, — розповів Клименко.
Деталі
За його словами, в аеропорту “Бориспіль” за тиждень було 48 таких випадків, в аеропорту “Жуляни” — 6.
“Наслідок за минулий тиждень — це 20 підозр та 20 обвинувальних актів, які вже направлені до суду”, — зазначив Клименко.
Доповнення
Раніше Ігор Клименко повідомляв, що в Україні за два тижні відкрили 210 кримінальних проваджень через підроблення COVID-документів.
Нагадаємо, колишньому народному депутату України Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату.