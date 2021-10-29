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Надії Савченко і її сестрі вручили підозри за підроблені COVID-сертифікати

Київ • УНН

 • 24053 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Колишньому народному депутату України Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату. Про це написав у Facebook міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, пише УНН.

Надії Савченко і її сестрі вручили підозри за підроблені COVID-сертифікати

Цитата

“Надії Савченко та її сестрі Вірі щойно вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату, з яким вони намагалися потрапити в Україну”, - повідомив міністр.

Деталі

Міністр нагадав, що по всій країні наразі працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють на справжність COVID-сертифікати та ПЛР-тести.

Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи. Лише упродовж цього тижня за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів, сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, розпочато 59 кримінальних проваджень, повідомив очільник МВС.

“Всі, хто задумується купити такі підроблені сертифікати, ПЛР-тести чи зробити їхню копію в спеціалізованих програмах – пам’ятайте, одне таке рішення залишить відбиток на всьому вашому майбутньому. Подумайте, скільки виникатиме проблем з роботодавцями, які бачитимуть, що ви раніше судимі? Вже не кажучи про інші труднощі, які можуть супроводжувати вас по життю через одне таке рішення”, - наголосив Монастирський.

Контекст

Колишній народний депутат Надія Савченко разом з сестрою намагалася пройти прикордонний контроль в аеропорту “Бориспіль” за підробним COVID-сертифікатом.

Як повідомили в поліції Київської області, наразі розпочато кримінальне провадження.

Своєю чергою, Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала COVID-сертифікат.

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