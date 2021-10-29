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Надежде Савченко и ее сестре вручили подозрения за поддельные сертификаты COVID

Киев • УНН

 • 24052 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Бывшему народному депутату Украины Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата. Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, пишет УНН.

Надежде Савченко и ее сестре вручили подозрения за поддельные сертификаты COVID

Цитата

"Надежде Савченко и ее сестре Вере только что вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину", - сообщил министр.

Подробности

Министр напомнил, что по всей стране работают специальные мобильные группы, которые проверяют на подлинность COVID-сертификаты и ПЦР-тесты.

Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы. Только в течение этой недели по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, сертификатов о вакцинации от COVID-19, начато 59 уголовных производств, сообщил глава МВД.

Все, кто задумывается купить такие поддельные сертификаты, ПЦР-тесты или сделать их копию в специализированных программах – помните, одно такое решение оставит отпечаток на всем вашем будущем. Подумайте, сколько будет возникать проблем с работодателями, которые будут видеть, что вы были судимы раньше? Уже не говоря о других трудностях, которые могут сопровождать вас по жизни из-за такого решения”, - подчеркнул Монастырский.

Контекст

Бывший народный депутат Надежда Савченко вместе с сестрой пыталась пройти пограничный контроль в аэропорту Борисполь с поддельным COVID-сертификатом.

Как сообщили в полиции Киевской области, начато уголовное производство.

В свою очередь, Савченко уверяет, что не подделывала и не покупала COVID-сертификат.

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