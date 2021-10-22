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Шкандалю не буде: Савченко запевняє, що не купувала і не підробляла COVID-сертифікат

Київ • УНН

 • 34763 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Колишній народний депутат Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала COVID-сертифікат. Про це Савченко сказала в ефірі ток-шоу Володимира Полуєва та Анни Степанець "Велика П'ятниця", передає УНН.

Шкандалю не буде: Савченко запевняє, що не купувала і не підробляла COVID-сертифікат

Цитата

"Шкандалю не буде. Ні Віра Савченко, ні я не підробляли, не замовляли, не купували ніякіх сертифікатів", - сказала Савченко, коментуючи інформацію про спробу разом із сестрою пройти прикордонний контроль в аеропорту “Бориспіль” за підробним COVID-сертифікатом.

Додамо

За її словами, інформація про здоров'я захищена державою.

"І ніхто немає права розголошувати інформації про ваше здоров'я", - наголосила Савченко.

Напитання ведучого, чи робила екснардеп щеплення, Савченко відмовилася відповідати, посилаючись на закон про захист персональних даних про здоров‘я людини.

Контекст

Колишній народний депутат Надія Савченко разом з сестрою намагалася пройти прикордонний контроль в аеропорту “Бориспіль” за підробним COVID-сертифікатом.

Як повідомили в поліції Київської області, наразі розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що на сьогоднішній день відкрито вже 800 кримінальних проваджень щодо підробки сертифікатів. Міністр також звернувся до українців, закликавши не використовувати підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж за номером 102.

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