Скандала не будет: Савченко уверяет, что не покупала и не подделывала COVID-сертификат
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Бывший народный депутат Надежда Савченко уверяет, что не подделывала и не покупала COVID-сертификат. Об этом Савченко сказала в эфире ток-шоу Владимира Полуева и Анны Степанец "Большая Пятница", передает УНН.
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"Скандала не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", - сказала Савченко, комментируя информацию о попытке вместе с сестрой пройти пограничный контроль в аэропорту "Борисполь" по поддельному COVID-сертификату.
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По ее словам, информация о здоровье защищена государством.
"И никто не вправе разглашать информации о вашем здоровье", - отметила Савченко.
На вопрос ведущего, делала ли экс-нардеп прививки, Савченко отказалась отвечать, ссылаясь на закон о защите персональных данных о здоровье человека.
Контекст
Бывший народный депутат Надежда Савченко вместе с сестрой пыталась пройти пограничный контроль в аэропорту "Борисполь" с поддельным COVID-сертификатом.
Как сообщили в полиции Киевской области, в настоящее время начато уголовное производство.
Напомним
Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что на сегодняшний день открыто уже 800 уголовных производств за подделки сертификатов. Министр также обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или по номеру 102.