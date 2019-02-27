В Украине за неделю три случая ботулизма

"За отчетную неделю зарегистрировано четыре случая пищевого отравления", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.

В частности, выявлено три случая ботулизма, в результате которых заболело четыре человека:



в Тернопольской области - один случай (один больной);



в Житомирской области - один случай (один больной);



в городе Киев - один случай (двое больных).



Противоботулиническая сыворотка введена всем больным.

Кроме того, зафиксирован один случай отравления грибами в Черкасской области, в результате которого заболел один человек.

Напомним, сальмонеллез за неделю подхватили пятеро украинцев.