В Украине за неделю три случая ботулизма
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В Украине в течение недели с 18 по 24 февраля зафиксировали три случая ботулизма и один случай отравления грибами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"За отчетную неделю зарегистрировано четыре случая пищевого отравления", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.
В частности, выявлено три случая ботулизма, в результате которых заболело четыре человека:
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- в Тернопольской области - один случай (один больной);
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- в Житомирской области - один случай (один больной);
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- в городе Киев - один случай (двое больных).
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Противоботулиническая сыворотка введена всем больным.
Кроме того, зафиксирован один случай отравления грибами в Черкасской области, в результате которого заболел один человек.
Напомним, сальмонеллез за неделю подхватили пятеро украинцев.