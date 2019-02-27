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В Україні за тиждень три випадки ботулізму

В Україні за тиждень три випадки ботулізму

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Україні протягом тижня з 18 по 24 лютого зафіксували три випадки ботулізму і один випадок отруєння грибами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"За звітний тиждень зареєстровано чотири випадки харчового отруєння", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.

Зокрема, виявлено три випадки ботулізму, внаслідок яких захворіло чотири особи:

  • у Тернопільській області - один випадок (один хворий);
  • у Житомирській області - один випадок (один хворий);
  • у місті Київ - один випадок (двоє хворих).

Протиботулінічну сироватку введено усім хворим.

Окрім того, зафіксовано один випадок отруєння дикорослими грибами у Черкаській області, внаслідок якого захворіла одна особа.

Нагадаємо, сальмонельоз за тиждень підхопили п'ятеро українців.

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