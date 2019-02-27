В Україні за тиждень три випадки ботулізму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. В Україні протягом тижня з 18 по 24 лютого зафіксували три випадки ботулізму і один випадок отруєння грибами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"За звітний тиждень зареєстровано чотири випадки харчового отруєння", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.
Зокрема, виявлено три випадки ботулізму, внаслідок яких захворіло чотири особи:
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- у Тернопільській області - один випадок (один хворий);
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- у Житомирській області - один випадок (один хворий);
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- у місті Київ - один випадок (двоє хворих).
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Протиботулінічну сироватку введено усім хворим.
Окрім того, зафіксовано один випадок отруєння дикорослими грибами у Черкаській області, внаслідок якого захворіла одна особа.
Нагадаємо, сальмонельоз за тиждень підхопили п'ятеро українців.