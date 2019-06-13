В Украине за пять лет было выявлено более 1,6 тысячи преступлений, связанных с сутенерством
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Украине за пять лет было выявлено более 1600 преступлений, связанных с сутенерством или вовлечением в занятие проституцией. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Департаменте по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины.
"За период с 2014 по 2018 годы (в Украине - ред.) было выявлено 1618 преступлений по ст. 303 Уголовного кодекса Украины - сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией", - говорится в ответ на запрос.
Также, за пять лет в Украине было выявлено 1800 преступлений по ст. 302 Уголовного кодекса Украины - создание или содержание мест разврата и сводничество на территории Украины, из которых 412 из-за сутенерства или вовлечения лица в занятие проституцией, и 341 преступление связано с созданием или содержанием мест разврата и сводничества на территории Киева.
Кроме того, отмечается, что статистика по количеству выявленных борделей Национальной полицией Украине не ведется.
Напомним, полиция Киева разоблачила дом, где женщина-организатор вместе со своим сыном благодаря деятельности проституток оказывали платные сексуальные услуги.