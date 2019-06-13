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В Україні за п’ять років було виявлено понад 1,6 тисячі злочинів, пов'язаних з сутенерством

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. В Україні за п’ять років було виявлено понад 1600 злочинів пов’язаних з сутенерством або втягненням особи в заняття проституцією. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України.

В Україні за п’ять років було виявлено понад 1,6 тисячі злочинів, пов'язаних з сутенерством

"За період з 2014 по 2018 роки (в Україні – ред.) було виявлено 1618 злочинів за ст. 303 Кримінального кодексу України – сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією", - йдеться у відповідь на запит.

Також, за п’ять років в Україні було виявлено 1800 злочинів за ст. 302 Кримінального кодексу України – створення або утримання місць розпусти і звідництво на території України, з яких 412 через сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, та 341 злочин пов’язаний із створення або утримання місць розпусти і звідництво на території Києва.

Окрім того, зазначається, що статистика щодо кількості виявлених борделів Національною поліцією України не ведеться.

Нагадаємо, поліція Києва викрила будинок розпусти, де жінка-організатор разом зі своїм сином завдяки діяльності повій надавали платні сексуальні послуги.

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