В Україні за п’ять років було виявлено понад 1,6 тисячі злочинів, пов'язаних з сутенерством

КИЇВ. 13 червня. УНН. В Україні за п’ять років було виявлено понад 1600 злочинів пов’язаних з сутенерством або втягненням особи в заняття проституцією. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Департаменті боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України.