В Украине за пять лет родители отказались от более 1,8 тысячи детей

По информации Министерства здравоохранения, в Украине за пять лет количество детей, от которых отказались родители в акушерских стационарах, составляет - 1801.



Больше всего родители отказывались от детей в акушерских стационарах в 2016 году - 388 детей. В 2014 году от 372 детей. В 2015 году от 352 детей. В 2017 году от 342, а в 2018 году - 347.



Напомним, на 1 января 2019 года в Украине около 70 000 сирот и детей лишены родительской опеки.

Напомним, в Украине в интернатах находится 1,5% детей.