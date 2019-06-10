В Україні за п’ять років батьки відмовилися від понад 1,8 тисячі дітей

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, в Україні за п’ять років кількість дітей, від яких відмовилися батьки в акушерських стаціонарах, становить – 1801.



Найбільше батьки відмовлялися від дітей в акушерських стаціонарах у 2016 році – 388 дітей. У 2014 році від 372 дітей. У 2015 році від 352 дітей. У 2017 році від 342, а у 2018 році – 347.



Нагадаємо, станом на 1 січня 2019 року в Україні близько 70 000 сиріт та дітей позбавлені батьківського піклування.

Нагадаємо, в Україні в інтернатах знаходиться 1,5% дітей.