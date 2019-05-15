В Україні кожна сота дитина росте без батьків – Денісова

КИЇВ. 15 травня. УНН. Станом на 1 січня 2019 року в Україні близько 70 000 сиріт та дітей позбавлені батьківського піклування. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила під час міжрегіонального форуму про "Моніторинг прав дитини у системі альтернативного догляду", передає УНН.