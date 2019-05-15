В Україні кожна сота дитина росте без батьків – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Станом на 1 січня 2019 року в Україні близько 70 000 сиріт та дітей позбавлені батьківського піклування. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила під час міжрегіонального форуму про "Моніторинг прав дитини у системі альтернативного догляду", передає УНН.
"За даними Держкомстату і Міністерства соціальної політики станом на 1 січня 2019 року дітей в Україні - 7,5 млн осіб, з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, близько 70 000, тобто кожна сота дитина виховується не батьками, а в альтернативній системі догляду", - сказала Денісова.
За її словами, моніторингом було охоплено п’ять регіонів – це Донецька, Луганська, Київська, Харківська та Одеська області.
Нагадаємо, в Україні в інтернатах знаходиться 1,5% дітей.