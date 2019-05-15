В Украине каждый сотый ребенок растет без родителей - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. По состоянию на 1 января 2019 в Украине около 70 000 сирот и детей лишенных родительской опеки. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила во время межрегионального форума о "Мониторинге прав ребенка в системе альтернативного ухода", передает УНН.
"По данным Госкомстата и Министерства социальной политики по состоянию на 1 января 2019 детей в Украине - 7,5 млн человек, из них детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, около 70 000, то есть каждый сотый ребенок воспитывается не родителями, а в альтернативной системе ухода", - сказала Денисова.
По ее словам, мониторингом было охвачено пять регионов - это Донецкая, Луганская, Киевская, Харьковская и Одесская области.
Напомним, в Украине в интернатах находится 1,5% детей.