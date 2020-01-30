В Украине за прошлый год было раскрыто каждое второе уголовное преступление - Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине за прошлый год было зарегистрировано более 400 тыс. уголовных преступлений, при этом раскрыто более 180 тыс. правонарушений. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по результатам деятельности органов полиции в 2019 году, передает корреспондент УНН.
“В 2019 году полиция обеспечила контроль над криминогенной ситуацией в государстве. Всего зарегистрировано 418 тыс. 200 уголовных правонарушений, при этом раскрыто 186 тыс. 200. Фактически раскрыто каждое второе преступление — 44,5%”, — сказал Клименко.
Также, по его словам, следователи сообщили о подозрении 110 тыс. лицам в совершении ими 186 тыс. преступлений.
“При этом статистика говорит об уменьшении совершенных уголовных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Определяющим является уменьшение количества убийств и тяжких телесных повреждений со смертельным исходом, которые зарегистрированы в соответствии 1428 и 1916. Хочу заметить, что это наименьшее количество таких преступлений за последние десять лет”, — рассказал Клименко.
Напомним, украинцы за пять лет начали в восемь раз чаще звонить в полицию.