В Україні за минулий рік був розкритий кожен другий кримінальний злочин - Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні за минулий рік було зареєстровано понад 400 тис. кримінальних правопорушень, при цьому розкрито понад 180 тис. правопорушень. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо результатів діяльності органів поліції у 2019 році, передає кореспондент УНН.
“У 2019 році поліція забезпечила контроль над криміногенною ситуацією в державі. Всього зареєстровано 418 тис. 200 кримінальних правопорушень, при цьому розкрито 186 тис.200. Фактично розкрито кожен другий злочин — 44,5%”, — сказав Клименко.
Також, за його словами, слідчі повідомили про підозру 110 тис. особам в учиненні ними 186 тис. злочинів.
“При цьому статистика говорить про зменшення вчинених кримінальних правопорушень, в тому числі тяжких та особливо тяжких. Визначальним є зменшення кількості убивств та тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, яких зареєстровано відповідно 1428 та 1916. Хочу зауважити, що це найменша кількість таких злочинів за останні десять років”, — розповів Клименко.
Нагадаємо, українці за п’ять років почали увосьмеро частіше дзвонити до поліції.