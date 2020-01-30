Українці за п'ять років почали увосьмеро частіше дзвонити до поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. За останні п’ять років кількість дзвінків на лінію "102" в Україні збільшилась у вісім разів і становить 10 мільйонів дзвінків. Про це сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції у 2019 році, передає кореспондент УНН.
"Громадяни активно звертаються на "102" з різними проблемами. Тільки за останні 5 років кількість дзвінків збільшилась майже у 8 разів і складає 10 млн. дзвінків, що також свідчить про зростання довіри до поліції", - сказав Клименко.
Нагадаємо, рівень довіри українців до Нацполіції становить близько 48%.