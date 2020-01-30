Українці за п'ять років почали увосьмеро частіше дзвонити до поліції

"Громадяни активно звертаються на "102" з різними проблемами. Тільки за останні 5 років кількість дзвінків збільшилась майже у 8 разів і складає 10 млн. дзвінків, що також свідчить про зростання довіри до поліції", - сказав Клименко.

Нагадаємо, рівень довіри українців до Нацполіції становить близько 48%.