Рівень довіри українців до Нацполіції становить близько 48% - Клименко
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В Україні рівень довіри громадян до Національної поліції наприкінці минулого року склав близько 48%. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо результатів діяльності органів поліції у 2019 році, інформує УНН.
"Я б хотів вкотре наголосити, що основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів та підрозділів поліції залишається довіра населення. Це той показник, який є визначальним у нашій роботі. Наприкінці минулого року громадяни надали свою оцінку, рівень довіри до поліції склав близько 48%", - сказав Клименко.
Нагадаємо, у вересні 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що рівень довіри до Національної поліції становить 51%.