Аваков: рівень довіри до Національної поліції становить 51%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що рівень довіри до Національної поліції становить 51% - це заслуга роботи Сергія Князєва, новий очільник НПУ Ігор Клименко має продовжити цей шлях реформ. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
“Я хочу подякувати Князєву за роки праці в поліції взагалі та на посаді Голови Національної поліції. Ми всі пам’ятаємо, що ви зробили для держави на Донбасі, у непрості часи на Закарпатті та Рівненщині. Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% — це особита заслуга Сергія Князєва та команди”, — зазначив Аваков.
Міністр наголосив, що рішення про відставку Сергія Князєва — це плановий крок, який не обумовлений негативними факторами та брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції.
Крім того, Арсен Аваков призначив першим заступником голови Національної поліції — начальником кримінальної поліції Євгена Коваля та заступником голови Національної поліції — начальником Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе.
Нагадаємо, 24 вересня голова Національної поліції України Сергій Князєв подав у відставку.
Уряд у середу, 25 вересня, прийняв відставку Князєва та призначив нового очільника поліції — Ігоря Клименка.
Також повідомлялося, що полковника поліції Вадима Трояна, який раніше обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ, призначено заступником голови Національної поліції.