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Аваков: уровень доверия к Национальной полиции составляет 51%

Киев • УНН

 • 11482 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что уровень доверия к Национальной полиции составляет 51% - это заслуга работы Сергея Князева, новый глава НПУ Игорь Клименко должен продолжить этот путь реформ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков: уровень доверия к Национальной полиции составляет 51%

"Я хочу поблагодарить Князева за годы работы в полиции вообще и на должности Главы Национальной полиции. Мы все помним, что вы сделали для государства на Донбассе, в непростые времена на Закарпатье и в Ровенской области. Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% - это личная заслуга Сергея Князева и команды", - отметил Аваков.

Министр отметил, что решение об отставке Сергея Князева - это плановый шаг, который не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции.

Кроме того, Арсен Аваков назначил первым заместителем главы Национальной полиции - начальником криминальной полиции Евгения Коваля и заместителем председателя Национальной полиции - начальником Главного следственного управления Максима Цуцкиридзе.

Напомним, 24 сентября председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку.

Правительство в среду, 25 сентября, приняло отставку Князева и назначило нового главу полиции - Игоря Клименко.

Также сообщалось, что полковника полиции Вадима Трояна, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначено заместителем главы Национальной полиции.

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