Уровень доверия украинцев к Нацполиции составляет около 48% - Клименко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине уровень доверия граждан к Национальной полиции в конце прошлого года составил около 48%. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по результатам деятельности органов полиции в 2019 году, информирует УНН.
"Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что основным критерием оценки эффективности деятельности органов и подразделений полиции остается доверие населения. Это тот показатель, который является определяющим в нашей работе. В конце прошлого года граждане предоставили свою оценку, уровень доверия к полиции составил около 48%", - сказал Клименко.
Напомним, в сентябре 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уровень доверия к Национальной полиции составляет 51%.