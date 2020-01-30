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Уровень доверия украинцев к Нацполиции составляет около 48% - Клименко

Киев • УНН

 • 21140 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Украине уровень доверия граждан к Национальной полиции в конце прошлого года составил около 48%. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по результатам деятельности органов полиции в 2019 году, информирует УНН.

Уровень доверия украинцев к Нацполиции составляет около 48% - Клименко

"Я бы хотел еще раз подчеркнуть, что основным критерием оценки эффективности деятельности органов и подразделений полиции остается доверие населения. Это тот показатель, который является определяющим в нашей работе. В конце прошлого года граждане предоставили свою оценку, уровень доверия к полиции составил около 48%", - сказал Клименко.

Напомним, в сентябре 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уровень доверия к Национальной полиции составляет 51%.

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