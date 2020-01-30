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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 0 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Украинцы за пять лет начали в восемь раз чаще звонить в полицию

Киев • УНН

 • 10304 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. За последние пять лет количество звонков на линию "102" в Украине увеличилось в восемь раз и составляет 10 миллионов звонков. Об этом сказал председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время итогового совещания по деятельности Нацполиции в 2019 году, передает корреспондент УНН.

Украинцы за пять лет начали в восемь раз чаще звонить в полицию

"Граждане активно обращаются на "102" с различными проблемами. Только за последние 5 лет количество звонков увеличилось почти в 8 раз и составляет 10 млн. звонков, что также свидетельствует о росте доверия к полиции", - сказал Клименко.

Напомним, уровень доверия украницев к Нацполиции составляет около 48%.

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