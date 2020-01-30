Украинцы за пять лет начали в восемь раз чаще звонить в полицию

"Граждане активно обращаются на "102" с различными проблемами. Только за последние 5 лет количество звонков увеличилось почти в 8 раз и составляет 10 млн. звонков, что также свидетельствует о росте доверия к полиции", - сказал Клименко.

Напомним, уровень доверия украницев к Нацполиции составляет около 48%.