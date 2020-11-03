В Украине за сутки COVID-19 заболело более 400 правоохранителей МВД

"По состоянию на 3 ноября в системе МВД зафиксировано 404 новых случая коронавирусной болезни", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что больше всего больных правоохранителей обнаружили: в Киеве (60), в Сумской (29) и в Ровенской (22) областях.

С начала пандемии заболело 13607 сотрудников МВД, выздоровели - 12678, умерло - 35.

Как сообщалось ранее в УНН, всего в Украине уже 411 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 8899.