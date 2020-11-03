В Украине за сутки COVID-19 заболело более 400 правоохранителей МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За минувшие сутки среди работников системы внутренних дел зарегистрировали 404 больных коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"По состоянию на 3 ноября в системе МВД зафиксировано 404 новых случая коронавирусной болезни", - отметили в ведомстве.
Сообщается, что больше всего больных правоохранителей обнаружили: в Киеве (60), в Сумской (29) и в Ровенской (22) областях.
С начала пандемии заболело 13607 сотрудников МВД, выздоровели - 12678, умерло - 35.
Как сообщалось ранее в УНН, всего в Украине уже 411 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 8899.