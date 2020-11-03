В Україні за добу на COVID-19 захворіло понад 400 правоохоронців МВС

"Станом на 3 листопада у системі МВС зафіксовано 404 нові випадки коронавірусної хвороби", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що найбільше хворих правоохоронців виявили: у Києві (60), у Сумській (29) та у Рівненській (22) областях.

З початку пандемії захворіло 13 607 працівників МВС, одужало – 12 678, померло – 35.

Як повідомлялося раніше в УНН, загалом в Україні вже 411 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 8 899.