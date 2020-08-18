В Украине за сутки COVID-19 заболело более 100 детей и 65 медработников
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Украине за сутки коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 107 детей, а также 65 медицинских работников. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас за прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболели 1616 человек. Из них 107 детей и 65 медицинских работников. Всего были госпитализированы за минувшие сутки 270 человек. У нас, в Украине, было зафиксировано 27 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что при этом за сутки выздоровел 761 пациент.
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 94 тыс. 436 человек. Из них 6481 ребенок, а также 9818 медицинских работников", - добавил Максим Степанов.
По его словам, в целом выписаны 48 тыс. 925 пациентов, а летальных случаев 2116.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 28 тыс. 292 тестирования. Из них 15 тыс. 120 исследований методом ПЦР, а также 13 тыс. 172 исследования методом ИФА", - отметил Максим Степанов.
Напомним, в Украине уже 94,4 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 1616.