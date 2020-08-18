В Україні за добу на COVID-19 захворіло понад 100 дітей та 65 медпрацівників
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Україні за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 107 дітей, а також 65 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"У нас за минулу добу (на COVID-19 — ред.) захворіли 1616 осіб. З них 107 дітей та 65 медичних працівників. Всього було госпіталізовано за минулу добу 270 людей. У нас, в Україні, було зафіксовано 27 летальних випадків", — сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що при цьому, за добу одужав 761 пацієнт.
"Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 94 тис. 436 людей. З них 6481 дитина, а також 9818 медичних працівників", — додав Максим Степанов.
За його словами, загалом одужало 48 тис. 925 пацієнтів, а летальних випадків 2116.
"За попередню добу загалом було здійснено 28 тис. 292 тестування. Із них 15 тис. 120 досліджень методом ПЛР, а також 13 тис. 172 дослідження методом ІФА", — зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, в Україні вже 94,4 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 616.