В Украине за сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 103 детей и 93 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 1453 человек, из них 103 ребенка и 93 медика. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас очередной антирекорд. Сегодня за сутки заболело 1453 человека, из них 103 ребенка, а также 93 медицинских работника. Были госпитализированы 280 человек", - сказал Степанов.
Также он напомнил, что госпитализации подлежат люди с тяжелым течением болезни.
"За последние сутки зафиксировано 33 летальных случая. При этом выздоровел 531 пациент", - добавил Степанов.
Напомним, в Украине на утро 7 августа зафиксировано уже 78 261 случай коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1453.