В Україні за добу коронавірусну хворобу підтвердили у 103 дітей та 93 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. За минулу добу коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"У нас черговий антирекорд. Сьогодні за добу захворіло 1453 людини, з них 103 дитини, а також 93 медичних працівники. Було госпіталізовано 280 людей", - сказав Степанов.
Також він нагадав, що госпіталізації підлягають люди з важким перебігом хвороби.
"За останню добу зафіксовано 33 летальних випадки. При цьому одужав 531 пацієнт", - додав Степанов.
Нагадаємо, в Україні на ранок 7 серпня зафіксовано вже 78261 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1453.