Антирекорд: в Украине за сутки госпитализировали 255 человек с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Украине за сутки госпитализировали 255 человек, страдающих коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболело 972 человека. Из них 65 детей, а также 43 медицинских работника. Были госпитализированы 255 человек. Зафиксировано 20 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.
Он отметил, что такое количество госпитализированных - это новый антирекорд. При этом, за сутки выписаны 886 пациентов.
"Всего за все время пандемии заболело 62 тыс. 823 человека. Из них 4465 детей, а также 8196 медицинских работников", - добавил Максим Степанов.
По его словам, в целом выписаны 34 тыс. 886 человек, а летальных случаев 1571.
"За минувшие сутки в целом было осуществлено 31 тыс. 984 тестирования. Из них 16 тыс. 323 - исследования методом ПЦР, а также 15 тыс. 661 исследование методом ИФА", - отметил Максим Степанов.
Напомним, в Украине уже 62,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 972.