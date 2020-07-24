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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104017 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113443 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118335 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152829 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117457 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143109 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104600 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102880 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102355 просмотра

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Антирекорд: в Украине за сутки госпитализировали 255 человек с COVID-19

Антирекорд: в Украине за сутки госпитализировали 255 человек с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 38987 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Украине за сутки госпитализировали 255 человек, страдающих коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки (COVID-19 - ред.) заболело 972 человека. Из них 65 детей, а также 43 медицинских работника. Были госпитализированы 255 человек. Зафиксировано 20 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что такое количество госпитализированных - это новый антирекорд. При этом, за сутки выписаны 886 пациентов.

"Всего за все время пандемии заболело 62 тыс. 823 человека. Из них 4465 детей, а также 8196 медицинских работников", - добавил Максим Степанов.

По его словам, в целом выписаны 34 тыс. 886 человек, а летальных случаев 1571.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 31 тыс. 984 тестирования. Из них 16 тыс. 323 - исследования методом ПЦР, а также 15 тыс. 661 исследование методом ИФА", - отметил Максим Степанов.

Напомним, в Украине уже 62,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 972.

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