Антирекорд: в Україні за добу госпіталізували 255 осіб з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. В Україні за добу госпіталізували 255 осіб, що хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу (на COVID-19 - ред.) захворіло 972 особи. З них 65 дітей, а також 43 медичних працівники. Було госпіталізовано 255 осіб. Зафіксовано 20 летальних випадків", - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що така кількість госпіталізований - це новий антирекорд. При цьому, за добу одужало 886 пацієнтів.
"Загалом за весь час пандемії захворіло 62 тис. 823 людини. З них 4465 дітей, а також 8196 медичних працівників", - додав Максим Степанов.
За його словами, загалом одужало 34 тис. 886 людей, а летальних випадків 1571.
"За попередню добу загалом було здійснено 31 тис. 984 тестування. Із них 16 тис. 323 - дослідження методом ПЛР, а також 15 тис. 661 дослідження методом ІФА", - зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, в Україні вже 62,8 тис. випадків COVID-19, за добу - 972.