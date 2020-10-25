В Украине за сутки COVID-19 обнаружили у 236 детей и 189 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 6088 человек, из них 236 детей и 189 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 6088 человек, из них 236 детей и 189 медицинских работников. Были госпитализированы 945 человек... Зафиксировано 102 летальных случая. При этом выздоровели 1753 пациентов", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 343 498 человек, из них 20 357 детей, а также 21 349 медицинских работников.
Добавим, антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" 23 октября - более 7,5 тысячи.