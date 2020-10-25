В Україні за добу COVID-19 виявили у 236 дітей та 189 медиків

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 6 088 осіб, з них 236 дітей та 189 медичних працівників. Було госпіталізовано 945 людей… Зафіксовано 102 летальних випадків. При цьому одужало 1 753 пацієнтів", - сказав Степанов.

За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 343 498 людей, з них 20 357 дітей, а також 21 349 медичних працівників.

Додамо, антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" 23 жовтня - понад 7,5 тисячі.