В Україні за добу COVID-19 виявили у 236 дітей та 189 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 6 088 осіб, з них 236 дітей та 189 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 6 088 осіб, з них 236 дітей та 189 медичних працівників. Було госпіталізовано 945 людей… Зафіксовано 102 летальних випадків. При цьому одужало 1 753 пацієнтів", - сказав Степанов.
За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 343 498 людей, з них 20 357 дітей, а також 21 349 медичних працівників.
Додамо, антирекорд щодо приросту випадків за добу Україна "поставила" 23 жовтня - понад 7,5 тисячі.