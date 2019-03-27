В Украине за время предвыборной кампании открыто 222 производства

"...222 уголовных производства начато, а 25 лицам сообщили о подозрении", - отметил Стойко.

Напомним, Национальная полиция перешла на усиленный вариант несения службы за неделю до выборов.

В день голосования для обеспечения порядка будет задействовано более 134 тыс. правоохранителей.

31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала избирательная кампания на выборах президента. Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.