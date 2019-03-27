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В Україні за час передвиборчої кампанії відкрито 222 провадження

Київ • УНН

 • 8185 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Станом на сьогодні в Україні відкрито 222 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом, а 25 особам повідомлено про підозру. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, голова координаційного штабу Іван Стойко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії, передає кореспондент УНН.

В Україні за час передвиборчої кампанії відкрито 222 провадження

"…222 кримінальні провадження розпочато, а 25 особам повідомили про підозру", - зазначив Стойко.

Нагадаємо, Національна поліція перейшла на посилений варіант несення служби за тиждень до виборів.

У день голосування для забезпечення порядку буде задіяно понад 134 тис. правоохоронців.

31 грудня 2018 року в Україні офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента. Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.

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