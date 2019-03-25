Національна поліція відсьогодні перейшла на посилений варіант несення служби

Перший заступник міністра Сергія Яровий повідомив, що ще за кілька місяців до президентських виборів підрозділи МВС провели низку підготовчих заходів. Відтак для забезпечення правопорядку під час проведення виборів було відпрацьовано організацію та координацію роботи між всіма службами відомства на місцях.



Всього з початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 3945 повідомлень про події, пов’язані з виборами. З них за 210 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Складено 613 адміністративних протоколів, проводиться перевірка щодо 755 повідомлень. Тільки за минулу добу на території держави зареєстровано 57 повідомлень. За чотирма фактами поліцейські відкрили кримінальні провадження.



Як повідомляв УНН, Нацполіція взяла під цілодобову охорону окружні виборчі комісії.